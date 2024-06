PORTO SAN GIORGIO Si mette mano alla viabilità dopo le modifiche alla circolazione a nord e col nuovo lungomare sud appena aperto. Previsti nuovi parcheggi e l'ultimazione della segnaletica. Vengono recuperati i posti auto eliminati in viale Trento a causa del doppio senso di circolazione: gli spazi in via Le Marine, alleggerita dal passaggio dei messi pesanti.

La svolta

La scelta dopo che lungo via Trento è stato appunto introdotto il doppio senso di circolazione che ha fatto in sostanza venire meno lo spazio materiale per lasciare le auto parcheggiate. «Siamo in una fase decisionale - anticipa l'assessore Marco Tombolini -: li andremo a recuperare su via Le Marine che prima aveva due passaggi pedonali, i quali servivano anche ad evitare che ci parcheggiassero le auto perché, quando vi arrivavano mezzi pesanti, c’erano questi problema. Ora che è stata riaperta via Trento per andare a nord, dove abbiamo indirizzato i mezzi pesanti, abbiamo la possibilità di lasciare un solo attraversamento pedonale su via Le Marine (in direzione sud) che ci permette di reintrodurre su quella via almeno 6 o 7 parcheggi. L'ordinanza verrà fatta con la settimana prossima».

Il periodo

Avvicinandosi i mesi centrali dell'estate con le maggiori presenze in città, si pensa anche alle isole pedonali: «La settimana prossima - dice - verrà ricolorata la segnaletica orizzontale sul lungomare nord. Con l'occasione verrà rinfrescata tutta la segnaletica, la ditta è stata già contattata per riverniciare sia la pista ciclabile che gli stalli per i parcheggi».

Sul nuovo tratto di lungomare, come noto, si procede con senso unico in direzione sud fino al porto, il cantiere è stato consegnato e aperto da una settimana: «Vedrà la segnaletica rifatta la settimana prossima, sia a terra che verticale - ricorda Tombolini - così come dovranno arrivare le colonnine per i parcheggi a pagamento, gli arredi e gli attraversamenti pedonali sui dossi». Il comandante della polizia municipale, Giovanni Paris e Tombolini nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo e preso le misure per gli stalli dei parcheggi; è stato valutato bene che in prossimità delle curve non vi fossero impedimenti per permettere ai pullman di svoltare agevolmente. Confermata la chiusura del lungomare nei fine settimana, a partire dalle 20 del sabato fino a tutta la domenica. Dall'evento delle Pro Loco in poi, l'isola pedonale sarà prevista tutti i giorni dalle 20 della sera fino alle 6 del mattino successivo.

La strategia

«Quanto alle chiusure per giornate intere - conclude - con il susseguirsi di tante manifestazioni, soprattutto di sabato e domenica, in concomitanza con gli eventi, cercheremo di prevedere la chiusura del lungomare anche di giorno, ma per il momento non abbiamo preso misure definitive in questo senso».