Si accascia per un malore mentre passeggia in spiaggia, muore a 62 anni

PORTO SAN GIORGIO - Una tragedia si è abbattuta sulla prima domenica di agosto a Porto San Giorgio. Un uomo di 62 anni, residente nel Fermano, è morto questa mattina. Secondo quanto si è appreso, l'uomo stava camminando in spiaggia nei pressi del lungomare in zona Canossiane, quando, all'improvviso, si è accasciato ed è caduto a terra. I soccorsi sono stati portati dalla Croce Azzurra di Porto San Giorgio e dall'automedica della Croce Verde di Fermo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'uomo non ha ripreso conoscenza.

