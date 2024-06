PORTO SAN GIORGIO Area ex Branella, tra pochi giorni l'approvazione definitiva della variante propedeutica alla riqualificazione. Il sindaco Valerio Vesprini è soddisfatto: «In due anni abbiamo sanato una ferita della quale si parlava da 40 anni». Dopo l'ultimo passaggio in Provincia, la variante arriverà in Consiglio comunale giovedì per l'approvazione definiva. Sono in corso in questi giorni le commissioni consiliari sul tema, in vista dell'approvazione in consiglio comunale giovedì.

APPROFONDIMENTI L'ALLERTA Allarme truffe, altri casi scoperti nel Fermano: dall'impianto fotovoltaico finto all'auto venduta e mai arrivata. Sette persone denunciate SOS SICUREZZA Stop alle violenze in centro a Porto Sant'Elpidio: ecco il piano per piazza Garibaldi

L’iter

I primi passaggi erano stati fatti, ci sono voluti 60 giorni per le osservazioni, che poi sono tornate in Provincia, ora si può tornare in consiglio per l'approvazione. Ultimo step per la variante che torna in Consiglio per la terza e ultima volta. Poi, ci sarà da decidere come destinare le 180mila euro che il privato darà al Comune: «Una decisione da prendere con il quartiere - spiega Vesprini -: se n'era parlato fin dalla campagna elettorale di un'area verde. Siccome si tratta di una zona con delle difficoltà, deve essere chi ci abita a decidere. Siamo arrivati al termine della variante, questa è la fase finale. In due anni di mandato non era facile. Sono 40 anni che se ne parla, noi in neanche due anni di amministrazione stiamo per portare a termine un'opera così importante che può portare sviluppo per la città e allo stesso tempo, andiamo ad eliminare una delle brutture di Porto San Giorgio e a sanare una situazione ambientale. Come noto, infatti, la zona richiedeva da tempo una bonifica, essendoci diverso materiale di amianto da rimuovere. Ci sarà una riqualificazione commerciale della zona a nord della città e oltre a questi, i benefici arriveranno anche per i futuri posti di lavoro che le attività commerciali che verranno realizzate nel futuro prossimo, offriranno».

I particolari

Soprattutto «su questa variante - dice - c'è stata una riduzione delle volumetrie, da Piano regolatore, anche se su quell'area oggi c'è una sentenza del Consiglio di Stato dato che il proprietario non condivideva il volume del Piano regolatore di Rossi: adesso c'è stata una notevole riduzione del volume nella parte residenziale. Penso che la città a livello ambientale possa essere soddisfatta per questo, visto che non si è andati ad aumentare i volumi, bensì a diminuirli. Penso sia un'operazione che oltre al risvolto positivo legato al fatto di essere andati a sanare una delle ferite della città che andava anni da 40 anni, l'abbiamo portata a termine dopo due anni di mandato». Il sindaco accenna anche alle varie incompiute in città come l'ex cinema Excelsior, per il quale spetta ora al privato iniziare i lavori. La variante è approvata da mesi, il privato ha 18 mesi per iniziare i lavori. Si lavora anche alla Zpu 8 o ex Cossiri, a sud della città: «Si opera sugli aspetti tecnici con gli uffici per portare a termine un'altra variante importante - conclude -: in quel caso ci sono delle distanze di sicurezza da rispettare».

Le differenze

«Si tratta di una variante più complessa, rispetto all’ex Branella. Sono coinvolte aree sia del privato che pubbliche. Lì l'opzione è quella di tipo commerciale, ma esattamente come per l’ex Branella, è servito un anno e più solo per le procedure tecniche, servirà altrettanto tempo per l'ex Cossiri».