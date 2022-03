La corsia ciclabile prende il via: ecco le ruspe su via Gramsci, per 3 km si spendono 183mila euro

PORTO SAN GIORGIO - Al via da ieri il cantiere della corsia ciclabile. L’esecuzione proseguirà a stralci. Il primo tratto parte da nord, andrà da via Marche fino a piazza Bambinopoli. Secondo il cronoprogramma definito con i tecnici, l’opera completa sarà realizzata in tre mesi, in tempo per l’inizio della prossima stagione estiva. L’intervento comporterà probabili variazioni alla viabilità e al transito delle auto. Presumibilmente, nei prossimi giorni, si inizierà a prendere in considerazione l’ipotesi di introdurre il senso unico sul lungomare.

Relativamente al traffico, non si escludono dunque eventuali disagi durante lo svolgimento dei lavori. Ieri, l’intervento è partito con la scarificazione dell’asfalto, seguirà l’installazione del nuovo tappetino, l’installazione degli occhi di gatto o catarifrangenti lungo il tracciato. In fine, verranno realizzati i dossi e gli attraversamenti pedonali (alti 5 centimetri) in prossimità degli incroci, dove sfociano tutte le strade che portano verso il lungomare. Il costo dell’opera è di 183mila euro euro di cui, 35mila rappresentano un contributo ottenuto dall’amministrazione comunale dalla Regione, 90mila provengono dallo Stato, il resto sono fondi derivanti da oneri di urbanizzazione.

«È una scelta importante per il paese -ha spiegato l’assessore Di Virgilio- che andava fatta. Parliamo di 183 mila euro di spesa, dei quali il comune deve sborsare 60 mila euro, provenienti da oneri di urbanizzazione». Dopo aver sottolineato, il carattere di provvisorietà dell’opera e aver ricordato la realizzazione a stralci del progetto definitivo di lungomare, per il quale la città ha ottenuto 4 milioni di euro dal Pnnr, l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Di Virgilio ha ribadito che il suo obiettivo è quello di «trasformare il lungomare da strada di scorrimento a strada turistica. Il lungomare di Porto San Giorgio non può essere una strada a scorrimento e non può non avere una corsia ciclabile».

Come da progetto, la corsia sarà lunga oltre 3 chilometri e ampia 2.50 metri, sarà a doppio senso di marcia e dipinta di colore azzurro, fiancheggiata da parcheggi da ambo i lati e nel tratto centrale, i parcheggi saranno verso ovest. In ultimo, seguirà la delimitazione della corsia con un’apposita segnaletica. A sud verrà ovviamente collegata al tratto già esistente, inaugurato la scorsa estate, realizzato con il progetto del ponte sull’Ete (di prossima realizzazione).

