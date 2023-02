Porto San Giorgio, il contest di San Valentino: Martina e Lorenzo davanti a tutti

PORTO SAN GIORGIO - Lei si chiama Martina Rossi e lui Lorenzo Bernabei. Hanno rispettivamente 25 e 26 anni. Con gli abiti d’epoca dell’Associazione Gessare Cappellette hanno sbancato nel contest social #portosangiorgioinlove ideato e realizzato dalla Pro Loco. La foto di Martina e Lorenzo sulla panchina dell’amore realizzata in piazza si aggiudica il gioiello firmato Rosato per aver totalizzato 931 “mi piace”.

In totale sono state 43 le istantanee inviate all’associazione e pubblicate sul profilo facebook Pro Loco Porto San Giorgio nell’apposito album creato per l’evento: al secondo posto lo scatto Pi e Ti con 651 like. «Siamo soddisfatti di questa iniziativa, una novità che ha suscitato curiosità - dice il presidente della Pro Loco Giorgia Squarcia -. La panchina dell’amore e il contest hanno attratto tutte le età e a vincere è una coppia giovane che ha avuto la meglio per l’originalità». L’iniziativa di San Valentino aveva come obiettivo far parlare di Porto San Giorgio in un periodo di bassa attrattività.