Comune ciclabile, arriva il premio: Porto San Giorgio new entry tra le Bandiere Gialle della Fiab

PORTO SAN GIORGIO - Comuni Ciclabili, la Fiab ha premiato Porto San Giorgio e l’assessore Andrea Di Virgilio si complimenta: «Lieti del riconoscimento, guarda ai progetti passati e futuri». Il riconoscimento va all’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta. Porto San Giorgio è tra i 5 nuovi Comuni italiani Ciclabili premiati dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).

Il premio valuta il grado di ciclabilità dei territori e accompagna le amministrazioni nello sviluppo di politiche bike friendly. Il 2022 si apre con le new entry per un totale di 156 territori italiani in rete. Insieme a L’Aquila, Campo San Martino (Pd), Fossalta di Piave (Ve) e Montereale (Pn) c’è l’esordio di Porto San Giorgio.



«L’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture in favore della mobilità dolce ha trovato il riconoscimento nazionale della Fiab - dice l’assessore alla viabilità Di Virgilio -.Siamo lieti e soddisfatti d’aver ricevuto la bandiera gialla dietro attente e certosine valutazioni ricevute dalla Commissione preposta. I progetti che abbiamo portato a termine e quelli che a breve ci apprestiamo ad iniziare e a completare si sposano alla perfezione con lo spirito dell’iniziativa». Il progetto Comuni Ciclabili, è nato per stimolare le amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di mobilità ciclistica, scelte fondamentali per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città. Il riconoscimento attribuisce ai territori un punteggio sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta, quale mezzo di trasporto sostenibile. Le aree di valutazione erano quattro: mobilità urbana (ciclabili urbane/infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione e promozione e cicloturismo.

La valutazione di quest’anno considera anche gli interventi previsti nel recente Decreto Semplificazioni come, ad esempio, il doppio senso ciclabile, le strade ciclabili urbane (cosiddette E-bis) e gli itinerari ciclopedonali (strade F-bis), che hanno una grande potenzialità in un’ottica di pendolarismo e cicloturismo. In occasione della consegna virtuale delle prime nuove bandiere gialle 2022, tutti i comuni in rete hanno potuto partecipare a due momenti formativi dedicati al Bike-to-work. Franco Mircoli, referente Fiab per Porto San Giorgio, ha collaborato con l’amministrazione comunale per il raggiungimento dell’obiettivo e si è detto «soddisfatto del riconoscimento ottenuto a livello nazionale. È solo un punto di partenza per i futuri progetti che riguarderanno la città, tenendo conto degli auspicabili e previsti legami con il territorio circostante».



Il riconoscimento arriva nel momento in cui l’amministrazione si appresta ad iniziare un intervento importante come quello della corsia ciclabile e dopo aver ottenuto un finanziamento statale da 4 milioni che potrebbero rappresentare il significativo inizio del lungomare. «Intanto -ha ribadito Di Virgilio- cominciamo a parlare di corsia ciclabile, anche se provvisoria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA