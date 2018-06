Ragazzini ubriachi in spiaggia, danni e operatore minacciato: "Ti picchiamo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - L'estate parte nel peggiore dei modi sul fronte dei furti e degli atti di vandalismo. Ulderico Beato, titolare dello chalet pizzeria Baia Principe, è stato costretto a passare la notte nel suo chalet e nel suo tratto di concessione pieno di ragazzini ubriachi. «Noi concessionari siamo costretti a fare i vigilanti. Con il rischio di essere aggrediti se proviamo a dire di fermarsi e non fare danni» dice Beato che aggiunge: «Un'altra estate così è insopportabile». Insomma ci risiamo con la spiaggia, sempre più meta preferita di giovanisismi che alzano il gomito e poi si lasciano andare a ogni sorta di azione vandalica come è succeso nella notte con gruppi di ragazzini ubriachi che hanno messo a ferro e fuoco un tratto di battigia. «Alcuni - aggiunge Beato - hanno anche provato a prendere il pattino e mi hanno detto che mi avrebbero picchiato. Mi hanno danneggiato gli ombrelloni e lasciato in spiaggia tante bottiglie». Poi Beato torna a chiedere di vietare la spiaggia di notte come avviene in altre città di mare.