Tuffo collettivo di fine anno allo chalet Duilio la solidarietà ha vinto ancora sul freddo

PORTO SAN GIORGIO Anche quest’anno oltre 20 persone hanno salutato il 2017 con un tuffo collettivo in mare.L'appuntamento per tutti era allo chalet Duilio alle 13.30. Si è infatti ripetuta l’iniziativa benefica promossa da Emanuele Simoni, in collaborazione con la Contrada Campolege di Fermo per raccogliere fondi in favore di un’associazione che in Madagascar si occupa di far studiare i bambini. Il tuffo collettivo di fine anno ha avuto successo e nuovi amici hanno voluto sfidare il freddo per stare insieme e fare del bene. In rappresentanza di “Bimbi Manina”, questo il nome dell’associazione cui sono andate le donazioni raccolte, ha partecipato Leo Ciotti, contattato da Paolo Vichi, creatore dell’iniziativa “Lesi ma non arresi” di Calderola. Alla fine appuntamento al 31-12-2018.