PORTO SAN GIORGIO - Resta acceso l’allarme truffe. I carabinieri di Porto San Giorgio, con il supporto dell’Arma dei centri dove si trovano gli autori dei raggiri, hanno denunciato in tutto 7 persone per 2 casi: per tutti e 2 si tratta di operazioni con somme non assicurate.

Nel mirino per il primo caso un uomo di Oristano, 39 anni, una donna di Vigevano, 51, un uomo anche lui di Vigevano, 54, una donna di Biella, 44, uno di Paola, 38, e un altro di San Giuliano Milanese, 46. Coinvolti quindi centri sia del Sud che del Nord. Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, hanno accertato che i denunciati, approfittando di un’inserzione per la vendita di un tetto apribile per un autocarro a mille euro pubblicata su un sito di annunci online hanno contattato telefonicamente la vittima inducendola a recarsi allo sportello di un ufficio postale per ricevere un pagamento anticipato sulla somma concordata. I truffatori hanno guidato telefonicamente la vittima attraverso passaggi step by step, inducendola alla fine ad accreditare su diverse carte elettroniche in tutto 1.480 euro.



L’altra vicenda



Nell’ambito della stessa operazione, i carabinieri hanno anche deferito un giovane del Napoletano, di 25 anni, che, fingendosi un operatore do una banca, ha contattato telefonicamente la vittima comunicandole la presenza di operazioni fraudolente sul proprio conto corrente e chiedendole di seguire alcune istruzioni per ricevere il rimborso della somma. Effettuate due distinte operazioni online tramite le quali ha accreditato su un conto corrente mille euro. I carabinieri invitano i cittadinia mantenere la massima attenzione e cautela nelle transazioni online e a segnalare prontamente eventuali sospette attività o tentativi di truffa. Il vecchio adagio fidarsi è bene non fidarsi è meglio sicuramente funziona sempre.