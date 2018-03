Mette in vendita due orologi sul web e va in banca: L'assegno è ok, ma è truffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Non ci voleva credere quando il direttore della banca lo ha chiamato per dirgli “Sei stato truffato, hai preso una bella fregatura perchè quell’assegno che ti hanno dato è falso”. Una truffa architettata in ogni minino dettaglio quella messa a segno da due lestofanti ai danni di un sangiorgese. I truffatori da quanto sarebbe si qui è emerso sarebbero riusciti ad entrare nella rete telefonica della banca per intercettare le telefonate in arrivo e rispodere a tutti i dubbi del venditore che giustamente si voleva cautelare circa l’ssegno dato per pagare i due orologi.La storia è iniziata una quindicina di giorni fa quando un sangiorgese ha messo in vendita sul sito Subito.it due orologi dal valore di ottomila euro. Poche ore dopo riceve una telefonata da uno sconosciuto che si è detto interessato all’acquisto dei due orologi. I due fissano un incontro a Porto San Giorgio, lacquirente arebbe rpotato un assegno e il venditore gli avrebbe datao i due orologi. Il sabato prima dell’appuntamento l’acquirente però telefona e dice di avere un problema per rispettare l’appuntamento ma che avrebbe mandato suo padre per consegnare l’assegno e prendere i due orologi.Il sangiorgese non ha avuto nulla da obiettare. Così alle 8.30 di quel lunedì il venditore va alla stazione di Porto San Giorgio, luogo dell’appuntamento, dove trova un signore ad attenderlo.I due vanno subito in banca.Qui l’acquirente consegna al venditore una busta dicendo: dentro c’è l’assegno che mi ha dato mio figlio e una fotocopia della sua carta di identità, potete verificare.Il sangiorese prende l’assegno e lo consegna al direttore della filiale che telefona alla banca che aveva emesso il titolo per controllare che tutto fosse in regola. Risposta: tutto in regola, assegno coperto potete procedere. A rispondere però non era stata la banca ma i truffatori stessi che con sistemi sofisticatissimi riescono a intercettare le telefonate in arrivo e sostituirsi alla banca.A questo punto il venditore prende i due orologi e li consegna all’acquirente il quale ringrazia, saluta e se ne va. Il sangiorgese dice al direttore della banca di versargli l’assegno sul suo conto e aspetta. Passano due, tre giorni ma i soldi non arrivano così chiama la sua banca per avere notizie e si sente dire che di solito servono due giorni lavorativi ma che avrebbero telefonato alla banca che aveva emesso il titolo per avere più dettagli. E qui arriva la brutta notizia perchè quella banca era all’oscuro di tutto e l’assegno era falso. Non solo l’assegno non esisteva ma nessuno li aveva mai chiamati prima per avere garanzie su quel circolare. La vittima ha presentato formale denuncia per truffa ai carabinieri.