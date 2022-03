Truffe online, cresce l'allarme. Una ragazza raggirata su una vendita, scattano le denunce dei carabinieri

PORTO SAN GIORGIO - Ancora allarme per le truffe online. I carabinieri di Porto San Giorgio, dopo aver ricevuto l’ennesima denuncia, sono riusciti a smascherare i due impostori che avevano truffato una 29enne del luogo. I fatti: una ragazza, dopo aver acquistato con il compagno una nuova camera da letto, ha messo in vendita la vecchia camera su un sito internet di e-commerce.

A distanza di qualche giorno è stata contattata da una donna che, dichiarandosi interessata all’acquisto, chiedeva maggiori informazioni.



La trattativa

Al termine della trattativa, l’acquirente, che era stata aiutata da un’altra donna presentata come sua sorella, è riuscita a convincere la venditrice a recarsi a uno sportello bancomat per ricevere la somma pattuita per l’acquisto. La vittima è stata invitata a inserire la tessera bancomat e a seguire le istruzioni telefoniche per ricevere la somma di 800 euro. Dopo aver rispettato le indicazioni, la 29enne sangiorgiese si è accorta di non aver ricevuto alcun accredito sulla propria tessera, realizzando soltanto in quel momento, invece, di aver appena trasferito la liquidità della propria carta a favore di un’altra carta i cui estremi, naturalmente, erano stati forniti dall’acquirente e truffatrice. Dopo aver compreso di essere vittima di un raggiro si è presentata al comando dei carabinieri di Porto San Giorgio dove ha presentato la denuncia. I militari, in pochissime settimane, dopo aver raccolto e analizzato la documentazione bancaria unitamente ai tabulati telefonici, sono riusciti a identificare le truffatrici in due donne, entrambe residenti nel Milanese, già censite per analoghi reati. Le due truffatrici sono state quindi deferite per truffa in concorso tra loro. I carabinieri colgono l’occasione, ancora una volta, per sensibilizzare la cittadinanza a diffidare di persone sconosciute che invitano a raggiungere postazioni bancomat per l’esecuzione di pagamenti vari. In caso di sospetti è consigliabile rivolgersi al più vicino comando dei carabinieri ed evitare quindi di restare vittime del raggiro.

