Porto San Giorgio, pubblica su Facebook l'annuncio per l'affitto di una casa, incassa mille euro e scompare: preso il truffatore

PORTO SAN GIORGIO - Truffa dell'appartmento fantasma, incassa mille euro per l'affitto e scompare, ma i carabinieri riscono a scovare il truffatore

«Mi hai rubato il cellulare» e scoppia la rissa ad Ancona in mezzo alla strada: choc al Piano

Si tratta di un pregiudicato 54enne di Porto San Giorgio, denunciato per truffa dai carabinieri di Fermo. L'indagine è scaturita dalla denuncia di un turista nello scorso. I Carabinieri sono riusciti ad individuare il soggetto responsabile della truffa, attraverso un'analisi meticolosa della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici. L'uomo aveva pubblicizzato su "Facebook, l'annuncio per l'affitto di un appartamento a Porto San Giorgio. Dopo aver contattato telefonicamente la vittima e concordato un canone di locazione, il truffatore ha utilizzato abilmente artifici e inganni per indurre la parte offesa a effettuare due bonifici bancari, per un totale di mille euro, su un conto corrente a lui riconducibile. Una volta ottenuta la somma, il responsabile ha reso impossibile ogni forma di contatto, risultando irreperibile.