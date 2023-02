Porto San Giorgio, si fa consegnare 2mila euro di gioielli dalla coppia di anziani: finto nipote incastrato dai video

PORTO SAN GIORGIO - Riesce a farsi consegnare duemila euro di gioielli da una coppia di anziani di Porto San Giorgio fingendosi un loro nipote, ma il truffatore alla fine finisce nella rete della Polizia, che riesce a identificarlo studiando le immagini della vidoesorveglianza.

Tutto è partito a settembre quando la coppia ricevette una telefonata in cui l'uomo, spacciandosi per il loro nipote. Chiedeva aiuto ai "nonni" dopo aver effettuato un acquisto on-line pagando solo una parte della somma, chiedendo loro di lasciare in pegno dei preziosi ad un corriere.



Contemporaneamente alla chiamata sull'utenza fissa i coniugi ricevevano anche una chiamata sull'utenza mobile, strategia utilizzata per negare loro la possibilità di effettuare altre chiamate. L'annunciato corriere è arrivato quasi subito, ritirandoper circa 2mila euro. Poco dopo la coppia si è accorta di essere stata raggirata ed ha avvisato le forze dell'ordine. I polizotti della squadra mobile hanno cercato traccia del truffatore, trovando l'auto nelle immagini d videosorveglianza: si trattava di un mezzo noleggiato nel Napoletano. Il passo successivo è stata la perquisizione (con il conseguente sequestro dei cellulari) in casa dell'accusato. L'uomo, un 40enne campano con precedenti specifici, ha ammesso le proprie responsabilità.