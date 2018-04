Trova un portafogli con 260 euro e lo restituisce al proprietario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIROGIO - Trova un portafogli con 260 euro sul lungomare e rintraccia il proprietario. E' accaduto a un giovane di Fermo che mentre passeggiava sul lungomare ha visto su una panchina un portafogli. Si è avvicinato, lo ha preso in mano e lo ha aperto. Dentro c'erano 260 euro in banconte e i documenti del proprietario. Si è cosi messo alla riceerca dell'uomo che lo aveva smarrito. Pochi minuti dopo infatti è arrivata una persona che cercava il suo portafogli. Il giovane si è avvinciato e lo ha consegnato. Una stretta di mano, un grazie e un aperitivo insieme per festeggiare il lieto fine.