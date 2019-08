Tragico tamponamento sull'autostrada A14: muore a 56 anni, coinvolto anche un 35enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Un tragico incidente è avvenuto questa notte, poco dopo la mezzanotte, sulla corsia sud dell'A14 tra i caselli di Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio: muore un uomo di 56 anni.Per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, si sono scontrate l'Audi su cui viaggiava la vittima ed una Peugeot condotta da un 35enne. Immediato il soccorso da parte dei Vigili del fuoco e dei soccorritori del 118. I vigili del fuoco hanno estratto l'uomo, un 56enne di Martinsicuro, dalle lamiere dell'auto, mentre i soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione. Ma purtroppo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La corsia sud dell'autostrada è stata chiusa a lungo.