Travolto dal Frecciabianca Tragedia non suicidio la morte del sangiorgese

PORTO SAN GIORGIO - La morte del 45enne sangiorgese travolto da un Frecciabianca nella stazione di Porto S.Elpidio potrebbe essere stato un tragico incidente. Il suicidio era la tesi avvalorata dagli inquirenti ma la ricognizione cadaverica effettuata ha aperto nuovi scenari. Il magistrato ha firmato il nullaosta per riconsegnare il corpo ai famigliari di Vincenzo Ruscigno. Tutto faceva presupporre al suicidio ma gli inquirenti non trascurano l’accidentalità. Nel taschino dell’uomo infatti c’era un biglietto per tornare in treno a P. S. Giorgio. Inoltre la famiglia esclude propositi suicidari. In terza istanza c’è il lavoro certosino della Polfer sui movimenti dell’uomo negli istanti precedenti la morte. Il sangiorgese era seduto sul marciapiede con le gambe rivolte verso i binari, forse aveva bevuto. Se si fosse seduto sul 3°binario non sarebbe morto perché lì i treni non passano. Ma lui era seduto sul 2°binario e si è sporto barcollando con la testa in avanti mentre passava il convoglio. Forse Vincenzo ha perso l’equilibrio e questo è stato per lui fatale.