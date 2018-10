Tragedia al porto peschereccio Un anziano cade in acqua con l'auto e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Un anziano di 88 anni ha perso la vita oggi nelle acque del porto peschereccio di Porto San Giorgio. L'uomo, secondo un a prima ricostruzione, era alla guida di un'auto quando, per via di una manovra sbagliata, forse dettata da un malore improvviso, è finito in acqua.L'auto si è subito inibissata e capovolta e per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Diversi i testimoni della tragedia, due dei quali si sono tuffati in acqua nel tentativo di soccorrerlo.Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori di San Benedetto del Tronto.