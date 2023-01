PORTO SAN GIORGIO - Lungomare, cambio di senso nord-sud. Oggi è il grande giorno. Gli ultimi aggiustamenti ieri, sul campo l’assessore alla Viabilità Lauro Salvatelli e il comandante della polizia Giovanni Paris, in vista del cambiamento in fatto di circolazione che il primo cittadino Valerio Vesprini ha definito «epocale» e che da oggi sarà effettivo. Protagonisti lungomare Gramsci e viale della Vittoria, con relative ripercussioni a cascata sulle altre vie. Oggi è il tanto atteso click day, con inversione del senso di marcia per il lungomare che sarà da nord a sud e da sud a nord per viale della Vittoria.

I particolari



Verrà mantenuto il doppio di senso sul lungomare, nel tratto compreso tra via Le Marine e via Marche, con l’eliminazione degli stalli di sosta sul lato ovest del tratto. Fra le altre iniziative, nei giorni scorsi Vesprini ha spiegato il cambio di senso su viale della Vittoria: «Non rimane tutto così com’è, anche perché la segnaletica è stata disegnata per il flusso di traffico nord-sud. Se si lasciasse viale della Vittoria così com’è, si creerebbe un grosso carico veicolare, con un unico sbocco che sarebbe a piazza Mentana. Da via Le Marine a via Marche il doppio senso è dovuto al fatto che con il vecchio progetto tutti i furgoni che transitano per fare le consegne per il commercio web su viale della Vittoria non avevano più sottopassi per tornare a nord e avrebbero dovuto percorrere tutto il lungomare fino a sud. Invece, con via Marche e il doppio senso in via Le Marine, possono tornare a nord».

I sopralluoghi

Durante gli scorsi mesi, si sono succeduti i sopralluoghi ma «anche via Le Marine è un work in progress - rimarca Vesprini -: poi vedremo come intervenire sulle problematiche che si creeranno. Magari si creeranno dove... non ce le aspettiamo. Fare questo cambiamento a gennaio, un periodo tranquillo, consente alla cittadinanza di abituarsi rispetto a un periodo come aprile o maggio, Paris approfondisce invece i cambiamenti su viale della Vittoria: «Verrà eliminata la ciclabile, pensando anche a possibili altre soluzioni. Con questa inversione di senso, la ciclabile si troverebbe a sinistra e diventerebbe pericolosa per la svolta a sinistra delle auto e l’attraversamento della carreggiata. Poi, con l’intersezione con via Monte Grappa, il conducente avrebbe la pista sulla sinistra. Si è fatta questa scelta di cancellazione ma non vuol dire che non si potranno trovare altre soluzioni». Il progetto della ciclabile ha dettato le condizioni, la pista sul lungomare, «non necessariamente - precisa Paris - implicava il senso unico nord-sud, ma seguendo l’attuazione del progetto con la segnaletica fatta per il senso unico, verso nord a cascata, alla fine ti obbliga ad invertire il senso».



I numeri



Vesprini chiosa rimarcando che «con l’istituzione della corsia ciclabile abbiamo perso 140 posti auto su tutto il lungomare. Con il doppio senso di marcia, si arriva a 200 posti auto, senza averli recuperati. La vecchia giunta li voleva recuperare su viale della Vittoria con parcheggi su entrambi i lati». Una scelta, per Vesprini, che non è praticabile.