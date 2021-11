Un altro tentativo per fermare le incursioni di ladri e vandali: al via le nuove telecamere

PORTO SAN GIORGIO - Videocamere di sorveglianza in arrivo. Saranno installate entro la fine dell’anno. Andranno a controllare alcune zone sensibili. Si va dunque verso l’implementazione del sistema di videosorveglianza per il monitoraggio della città. «Oltre alle aree che sono state già dotate di questo tipo di dispositivi - spiega l’assessore Andrea Di Virgilio - abbiamo valutato la necessità di intervenire anche su altre zone che verranno dotate di videocamere. Puntiamo innanzitutto, sulla zona delle mura castellane, dalla quale si ricevono sempre più spesso segnalazioni in merito alla necessità di controlli più accurati».



Fra i primi obiettivi dell’amministrazione comunale c’è dunque quello di monitorare il quartiere delle mura castellane, spesso diventato luogo di ritrovo dei giovani che spesso lasciano la zona in disordine (per usare un eufemismo) fra abbandono d’immondizia, bicchieri e bottiglie. Intanto «sono anche completati i lavori per predisporre i ponti radio, necessari al funzionamento dei dispositivi - spiegato ancora l’amministratore -: abbiamo già ordinato le telecamere di videosorveglianza, non appena arriveranno, nel giro di qualche settimana, riusciremo a installare anche quelle».



I fondi sono stati individuati da tempo, a disposizione ci sono circa 25mila euro che serviranno all’acquisto dei dispositivi per un controllo più capillare. Nel frattempo, si è pensato di provvedere anche ad altri varchi considerati di accesso alla città risultati strategici al fine del monitoraggio tra i veicoli in entrata e uscita. In occasione di alcuni fatti di cronaca infatti, le telecamere già installate si sono rivelate particolarmente efficaci al fine dell’identificazione delle targhe e sono state utili agli inquirenti che indagavano su furti e altri reati.



Proprio per questo motivo, i dispositivi verranno installati anche in via Nitti, zona Pian del Noce, in corrispondenza del varco che conduce all’hotel Bellavista. Si tratta di un varco cittadino dal quale si può entrare e uscire dalla città e per questo le telecamere risulterebbero particolarmente utili. Subito dopo l’installazione si darà il via al ripristino delle mura castellane che verranno ripulite dalle scritte degli writers. In fatto di manutenzione, si procederà anche a quella di diverse piazze, quali piazza Matteotti e Bambinopoli, inclusa la fontana. E si procede con la sistemazione delle strade: dopo le zanelle ripristinate in piazza Torino, si provvederà anche con via Curtatone, dove verranno eliminate le vecchie aiuole e si interverrà con il rifacimento dei marciapiedi; verranno poi rifatti alcuni tratti dei marciapiedi di via Cimarosa. L’intervento fa parte della somma di 30 milaeuro prevista per le asfaltature già fin prima dell’estate.

