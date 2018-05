Cadono tegole dalla chiesa una donna è stata sfiorata dai detriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Tegole pericolanti cadono dal tetto della centralissima chiesa delle Anime Sante. Alcuni detriti hanno rischiato di colpire una passante. Per la verità qualche piccolo frammento addosso, sulla testa, le è finito. Ma fortunatamente senza conseguenze. I passanti hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno bloccato via Giordano Bruno per la messa in sicurezza del tetto della chiesa. Un altro analogo intervento, è stato fatto domenica sera. A cadere sono stati, infatti, alcuni pezzi di intonaco da un edificio all’angolo tra via Cairoli e vicolo Cialdini.