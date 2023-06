PORTO SAN GIORGIO - Dalla cattiva alla buona notizia. La tabaccheria Lanciotti, che nei giorni scorsi era stata teatro di un furto nella notte da parte della banda del buco, è stata teatro di una consistente vincita al lotto. La schedina fortunata ha garantito un colpo da oltre 21mila euro. L’attività commerciale si trova a Borgo Rosselli e nel weekend era finita nel mirino dei ladri, con un malvivente acciuffato nel giro di poco nell’Anconetano da parte della polizia.

APPROFONDIMENTI CARABINIERI Petritoli, preleva mille euro col bancomat rubato: presa grazie alle videocamere degli sportelli



Il colpo



L’attività è gestita da Simone Lanciotti che ovviamente si rallegra per la vittoria. Si tratta di un cliente abituale della tabaccheria ma, e giustamente, il commerciante non si sbottona sul suo nome. In particolare la vincita ha fruttato 21.660 euro lordi che, al netto delle imposte, diventano 19.927,20 euro ed è arrivata grazie a una quaterna secca su tutte le ruote. Una giocata da 4 euro (2 sull’ambo, uno sul terno e uno sulla quaterna). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,1 milioni di euro, per un totale di 526 da inizio anno.