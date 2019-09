Sfiora il jackpot milionario ma si consola con un "5" che vale 33mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - La dea bendata torna a baciare Porto San Giorgio, con una vincita al Superenalotto nel concorso di sabato scorso.Dopo la vincita dello scorso 17 agosto, nella città in provincia di Fermo è stato centrato un "5" da 33.606,15 euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Travaglini di viale della Repubblica 78/80 A. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 59,1 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e quarto al mondo. L’ultimo "6" è stato centrato il 13 agosto scorso, con 209,1 milioni di euro, premio più alto assegnato nella storia del gioco, a Lodi.