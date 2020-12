Spuntano 400mila euro per le strade, ecco la mappa dei lavori per Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - Sicurezza e strade. La Giunta ha approvato l’intervento da 395mila euro che coinvolgerà 21 strade cittadine. La manutenzione di strade e viabilità era da tempo una priorità da affrontare e sarà possibile con il progetto esecutivo che prevede una spesa complessiva di 395.745 euro ed ha come obiettivo la messa in sicurezza delle strade urbane, con opere di asfaltatura e abbattimento delle barriere architettoniche, in via Medaglie d’oro, via Fratelli Rosselli e via 4 Novembre.

«Abbiamo approvato un intervento diffuso di grande rilievo e impatto - ha commentato il sindaco Nicola Loira- . Proseguiremo con altre opere utilizzando le economie del ribasso d’asta ed il bilancio di previsione del prossimo anno».

L’intervento nel dettaglio prevede in via della Resistenza il rifacimento della superficie dell’intera corsia di marcia che si estende dalla traversa di via Repubblica a Piazza Gaslini, così come in via I Maggio si provvederà al rifacimento dell’intera carreggiata. Nuovo manto stradale anche per una porzione di via Repubblica e le due traverse poste tra via I° Maggio e Via Martiri di Cefalonia. Nel quartiere Santa Vittoria, in via Medi sarà realizzata una canaletta di raccolta delle acque piovane con un manufatto interrato in calcestruzzo. In via Galilei è previsto il rifacimento ex novo della canaletta di raccolta delle acque piovane all’intersezione con la Castiglionese. Tale linea di raccolta sarà collegata al sottostante collettore.

Per completare l’opera verrà ricostruita la cunetta stradale adiacente e una fascia di tappetino di usura al fine di raccordare il nuovo manufatto al circostante piano. Intervento simile in via Volta. In via Morgagni è prevista la ripavimentazione dell’intera carreggiata ed il rifacimento della segnaletica orizzontale. Nuovo asfalto lungo la strada Statale, all’altezza della rotonda nord e della corsia lato ovest, vista la presenza di profonde disconnessioni. Intervento di pavimentazione anche sul lato nord di piazza XXV Aprile

Nuovo marciapiedi inoltre in via Giordano Bruno, lato ovest, diventato pericoloso al transito pedonale a causa degli avvallamenti, il nuovo marciapiede verrà realizzato con finitura antiscivolo. Su viale della Vittoria, si provvederà ad una nuova pavimentazione del tratto compreso tra via Filzi e via Battisti, dissestato a causa dell’apparato radicale delle piante.

Manto stradale e non solo, è previsto infatti il completo rifacimento delle cunette e di alcuni tratti di marciapiede. Sullo stesso tratto, tra le vie Oleandri e Vecchi, saranno rifatte cunette e tratto stradale. Nuovo tappetino d’usura per via Costa e via D’Annunzio. Verrà predisposto il rifacimento di un tratto di marciapiede anche in via Cimarosa, sul lato nord, anche questo minacciato dalle radici delle piante. Via Medaglie d’oro vedrà la pavimentazione rinnovata sull’intera carreggiata nel tratto estremo a sud, con il rifacimento della cunetta stradale. Interventi anche in via Petrarca, via Trento, via Adda, viale dei Pini e via Cavour.

© RIPRODUZIONE RISERVATA