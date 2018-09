Stop ai lavori all'ex Hotel dei Pini: sigilli all'ottavo piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - L’ottavo piano dell’ex Hotel dei Pini, oggi condominio di appartamenti ad uso abitativo, è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. Il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 321 del codice di procedura penale, è stato eseguito dalla Polizia Locale di Porto San Giorgio. Proprio quest’ultima, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, nella tarda serata di martedì ha apposto sulla recinzione della gru utilizzata per i lavori, un cartello richiamante proprio la norma della procedura di legge. «Manufatto sottoposto a sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 cpp – vi si legge – Il presente vale come sigillo. Vietato l’accesso alle persone non autorizzate dall’autorità giudiziaria».