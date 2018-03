Caccia ai furbetti del pass invalidi, in sosta con il permesso del parente defunto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Parcheggia impropriamente l’auto in centro in uno spazio “giallo” con il contrassegno per portatori di handicap ma dai controlli gli agenti della Polizia municipale scoprono che il beneficiario del permesso è deceduto diversi mesi fa. Scattano così le sanzioni a un familiare: 200 euro di multa, 4 punti decurtati dalla patente di guida e la segnalazione all’Autorità giudiziaria per eventuali ulteriori provvedimenti. Il fatto risale ai giorni scorsi, è emerso nel corso dell’azione di verifica “anti abusi” disposta dal comandante Giovanni Paris negli spazi a disposizione dei portatori di handicap.