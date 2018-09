Squilla la sorpresa: â€‹Papa Francesco telefona ai catecumeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Durante un incontro dei Neocatecumenali a Porto San Giorgio Papa Francesco ha sorpreso tutti chiamando al telefono l’iniziatore e responsabile internazionale del Cammino, Kiko Arguello, e invitando gli 800 seminaristi presenti a guardare «sempre al Signore». L’episodio è accaduto sabato scorso ma la notizia è stata diffusa dallo stesso Cammino neocatecumenale solo ieri. Nel pomeriggio di sabato scorso l’equipe internazionale responsabile del Cammino, composta da Kiko Arguello, Mara Ascension Romero e padre Mario Pezzi, si trovava in un incontro con più di 1.200 persone, quando il Pontefice ha telefonato e rivolto alcune parole di incoraggiamento. «Guardate sempre al Signore! Avanti!» ha detto Papa Francesco quando Kiko gli ha chiesto una parola per coloro che erano riuniti lì. Siccome tutta l’assemblea restava in silenzio in attesa che il Papa proseguisse, è stato il Papa stesso che ha aggiunto: «Hanno capito?», al che tutti hanno risposto con un sonoro «Sì!», seguito da un caloroso e prolungato applauso.