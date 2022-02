Dall'edilizia ai tributi, in Comune la rivoluzione è online. Al via lo Sportello telematico in funzione 24 ore su 24

PORTO SAN GIORGIO - La novità è stata presentata ieri mattina, dal sindaco Nicola Loira e dal dirigente Carlo Popolizio. Il servizio online verrà inaugurato giovedì. Il Comune di Porto San Giorgio lancia lo Sportello telematico polifunzionale aperto a tutti i suoi cittadini. Con il nuovo servizio è possibile inviare pratiche, richieste e segnalazioni in qualunque momento della giornata e comodamente da casa o dall’ufficio.



Il portale è attivo 24 ore su 24 e racchiude numerosi settori quali edilizia, attività produttive, tributi, servizi demografici, scolastici, sociali, ambiente e territorio, lavori pubblici, sport e molto altro. Il servizio sarà attivo da giovedì, alle ore 10 avverrà la presentazione online aperta a tutti, gli interessati potranno collegarsi all’appuntamento direttamente dai propri dispositivi fissi e mobili, dopo l’iscrizione al link https://register.gotowebinar.com/register/5216669622478598924. Ieri mattina, presso la stanza del sindaco, il primo cittadino ed il dirigente degli Affari generali, Legali e Risorse umane referente del progetto Popolizio hanno presentato gli aspetti salienti. Il servizio ha la duplice valenza di eliminare le code agli sportelli ed essere disponibile h24.

Entusiasta il sindaco, Nicola Loira: «Lo Sportello telematico polifunzionale rappresenta una svolta epocale nel servizio offerto e nei rapporti tra cittadinanza e Comune. La novità voluta dall’amministrazione tiene conto delle nuove conquiste della telematica. Da casa si accede all’interno del Comune, ogni richiesta è esaudita e supportata da spiegazioni necessarie».



«Si riescono ad ottenere risposte da remoto, dalla modulistica alle informazioni più comuni, servizi facilitati a misura di necessità che troveranno apprezzamento». Popolizio ha ripercorso l’iter che ha portato alla resa operativa del progetto: «Dalle direttive per le pubbliche amministrazioni, il Governo ha istituito l’agenzia Agid per il digitale. Dal 2017 vengono emanate delle linee guida a cui noi ci stiamo attenendo. Si va verso la cittadinanza digitale, la tecnologia che si muove verso il cittadino. Nella prima fase della pandemia del 2020 le regole di distanziamento erano divenute più ferree. Il Comune di Porto San Giorgio è rimasto vicino ai cittadini, da parte nostra abbiamo osservato i Comuni più in crisi per capire come meglio digitalizzare ed operare. Pur sapendo che oggi non tutti hanno l’identità digitale, abbiamo mantenuto i canali tradizionali aprendo uno sportello polifunzionale in presenza, nel cortile delle Magnolie. Lì vengono dislocati i dipendenti per fare sportello».



Per il progetto digitale «è stata scelta l’azienda Maggioli. Lo Sportello telematico è una pulsantiera grafica tematica dove il cittadino potrà avere una descrizione del procedimento, i riferimenti normativi, gli uffici, i termini, i modelli necessari. La novità è che il sistema elimina le code, le distorsioni del procedimento con la guida nelle compilazioni e soprattutto si entra in qualunque orario, h24. C’è un profilo, che abbiamo valutato, di benessere organizzativo di utenza e dipendenti. È uno strumento che agevola la vita, non la complica».

