Spiaggia e trenino, è la città dei bimbi: un bollino che dà prestigio, ecco tutte le iniziative in cantiere

PORTO SAN GIORGIO - Anche quest’anno niente Bandiera Blu ma la città diventa Family Friendly. Porto San Giorgio è stata eletta la città per bambini da più di 3mila famiglie italiane che per l’estate 2021 l’hanno votata, rispondendo al contest lanciato dalla maialina più amata dai bambini, Peppa Pig. Per la selezione PeppaPigDestination2021 la città ha vinto per la categoria mare, insieme ad Alberobello e Ascoli Piceno che invece hanno vinto rispettivamente per la categoria cultura e natura.



Porto San Giorgio, potrà esibire il bollino #PeppaPigDestinations2021 come riconoscimento della sua idoneità per i bambini da zero a 5 anni, come riconosciuta dagli stessi genitori che hanno votato. Tutte le destinazioni in gara, tra cui Porto San Giorgio, sono state selezionate da VisitItaly, il portale specializzato nella promozione del territorio nazionale, in base alla loro accessibilità e alle attività family friendly. A partire da giugno, più di 7mila utenti hanno espresso le loro preferenze per le località italiane più a misura di bambino e Porto San Giorgio, con il 40,4% di voti, ha raccolto 3 mila preferenze per la categoria mare.

«Siamo molto contenti di questo risultato ottenuto - commenta l’assessore al Turismo Elisabetta Baldassarri -. Era insperato ma lo abbiamo auspicato per lo sforzo profuso in questi anni dall’amministrazione comunale in favore della qualità dell’offerta turistica e per gli investimenti sostenuti per l’attività di promozione». Secondo l’assessore Baldassarri, le famiglie sono state conquistate dal connubio mare e intrattenimento a misura di bambino offerto dalla città. Le spiagge sabbiose dai fondali bassi e i numerosi lidi attrezzati per accogliere le famiglie si uniscono alle antiche tradizioni marine del luogo.



Oltre al mare, Porto San Giorgio offre diverse attrattive tra cui un giro sul trenino turistico, ogni martedì, alla scoperta delle tradizioni marinare che prevede una visita al museo multimediale e una degustazione al porto peschereccio del Comune. Nei mesi di luglio e agosto, le famiglie possono visitare la città sempre comodamente a bordo di un trenino alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città.

