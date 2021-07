Spiaggia blindata, nessuno rispetta i divieti. E nelle notti dei weekend danni e disagi per la movida

PORTO SAN GIORGIO In spiaggia senza freni. Ogni weekend sul litorale si ripete lo stesso schema. Giovani e giovanissimi che, incuranti delle regole, raggiungono la spiaggia per passarvi la serata. Non ci sono ordinanze che tengano, i ragazzi prendono il sopravvento e non c’è modo per fermarli.

L’ordinanza di divieto di accesso alla spiaggia, richiesta a gran voce da tutti i titolari degli stabilimenti, non è sufficiente in assenza di controlli serrati da parte delle forze dell’ordine. Un fenomeno che risulta più evidente, anche per i danni conseguenti, in centro.



Il commento

«È una tragedia. Ogni sabato sera - dice il presidente della Lega Navale, Carlo Iommi - sembra un’invasione dei tartari. Non si riescono a gestire i ragazzi, nemmeno con le 4 guardie private di cui gli chalet del centro si erano già dotati da anni. Fermi un gruppo e ne arrivano altri tre. Il problema è sempre l’accesso che, seppur vietato dalle 22, è come se non ci fosse. I manifesti che informano del divieto non servono perché non li vedono nemmeno, la sera hanno altro a cui pensare. Loro fanno quello che vogliono. Almeno durante i fine settimana servono due operatori delle forze dell’ordine per presidiare esclusivamente la spiaggia, si devono rendere conto di quello che è la spiaggia di notte. È un flusso continuo. Perché poi ci sono sempre danni collaterali da mettere in conto, come quelli agli ombrelloni. Se si riesce ad allontanare un gruppo, poi ne arrivano altri. Almeno la zona centrale è da tutelare». Giovani senza freni, dicono anche dallo chalet Alba Chiara: «È impossibile non farli andare in spiaggia. Passano lo stesso. Incuranti dell’ordinanza di divieto. Il vero problema è che la spiaggia non è chiusa. Altrove non è così. L’ordinanza è incompleta perché non bastano due cartelli per farla rispettare. Bisognerebbe adeguarsi a come fanno in altre città, dove sbarrano gli accessi. I ragazzi non si rendono nemmeno conto dell’orario, non ci pensano. Io avevo cercato di sbarrare il passo ai più giovani, avevo messo dei cancelli ma me li hanno fatti togliere».



L’impegno

«Non c’è mai nessuno - riprendono - che controlla. I ragazzi si intrufolano facilmente. Io non ho voluto aderire alla vigilanza notturna perché non la ritengo sufficiente. Poi nell’ordinanza c’è una contraddizione, non si può entrare in spiaggia ma è consentito passeggiare sulla battigia, ma come ci arrivi fino là? Dovremmo fare come Rimini, dove da anni hanno chiuso tutti gli accessi. Non servono addetti aggiuntivi della Fifa Security ma forze dell’ordine che facciano rispettare l’ordinanza vigente». La città è in attesa della sorveglianza notturna che dovrebbe partire in questi giorni, una scelta rinviata da anni e che dovrebbe partire proprio quest’anno a prescindere dal numero di adesioni.

