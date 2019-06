Spaccio, ambulanti abusivi e merce contraffatta: blitz della Finanza con i cani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Stretta delle Fiamme Gialle contro spacciatori e vucumprà lungo la costa. Blitz, perquisizioni, fermi e sequestri a Porto San Giorgio. Controlli a tappeto anche a Lido di Fermo e Lido San Tommaso/Tre Archi. I blitz delle fiamme gialle sono scattati alla stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, dove la mattina presto approdano non solo turisti e residenti di ritorno o in partenza per viaggi. I vucumprà lunedì si erano radunati tutti a Porto San Giorgio, mentre a Porto Sant’Elpidio gli stessi turisti si chiedevano come mai lunedì non se ne vedeva uno in giro di vucumprà da quelle parti. Cani antidroga delle Fiamme Gialle sguinzagliati nei pressi della stazione ferroviaria, nei parchi da nord a sud a Porto San Giorgio e in zona centrale, via Oberdan all’Arena Europa. Diverse sono state le identificazioni con sequestri di merce contraffatta.