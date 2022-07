PORTO SAN GIORGIO Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro risponde alle critiche di Nicola Loira su Solgas e San Giorgio Energie in vista della fusione, ricordando la «forte contrarietà di partenza da parte di Porto San Giorgio sul nuovo nome, e solo perché avrebbe valorizzato ancora il nome di Solgas».

Il nodo

«Un nodo irrisolto - ricorda Calcinaro - su cui avete fatto muro. Ma non solo: perché le quote della Solgas dovrebbero valere più di quelle di Porto San Giorgio? Noi abbiamo contrattato per tempo una clausola con il privato in caso di default dell’azienda a salvaguardia dell’amministrazione. Voi, invece, lo avete fatto solo successivamente, e a rimorchio dell’iniziativa fermana. Ovvio che il valore su un’eventuale vendita di quote premiava la nostra società, avendo avuto un valore di acquisto pressoché doppio rispetto alla vostra quando il privato entrò a rilevare il 49%. Questo, non è campanile, ma pura matematica. E ora contiamo di andare avanti con una società più ampia e competitiva».