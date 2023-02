PORTO SAN GIORGIO - Il prefetto Michele Rocchegiani in Comune. «Risposte concrete dalle sue prime azioni», rimarca il sindaco Valerio Vesprini che ha potuto constatare i risultati conseguiti dalle azioni in campo per la sicurezza.



La scelta



Alla fine del mese scorso il primo cittadino si era visto costretto a chiedere un Comitato per l’ordine e la sicurezza per evitare che la situazione in città peggiorasse dopo alcune segnalazioni per vandalismi e spaccio. All’incontro ha fatto seguito una serie di interventi sul territorio che miravano a mettere in campo misure restrittive in fatto di sicurezza e contenimento di attività illegali. Ora, per un primo bilancio, Vesprini ha ricevuto Rocchegiani. La visita istituzionale ha visto anche la partecipazione del segretario generale Maria Stella, del comandante della municipale Giovanni Paris e dei dirigenti comunali. Vesprini ha dapprima presentato la città partendo dalla sua storia, poi è entrato nel merito delle maggiori peculiarità e del ruolo di rilievo nel territorio.

Il prefetto ha espresso parole di apprezzamento per la città ed ha messo in evidenza l’attenzione che la Prefettura rivolge al territorio facendo leva sulla collaborazione tra le istituzioni. Ha ricevuto in dono dal sindaco il crest con il logo del Comune e l’omaggio da parte del consigliere comunale Andrea Rogante di una statua in miniatura di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato.



Le tappe



La visita è proseguita nella sala controllo della polizia municipale, in sala consiliare e negli uffici. «Siamo stati onorati della sua presenza che rappresenta per noi un segnale di vicinanza – ha affermato il sindaco -. L’abbiamo concretamente saggiata lo scorso mese quando ho richiesto d’urgenza la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ho riscontrato una risposta positiva durante l’incontro e soprattutto nella successiva azione eseguita sul territorio in favore della sicurezza». Rocchegiani ha ringraziato il sindaco, rimarcando la volontà di «voler parlare più con i fatti. La concretezza e il rapporto diretto col territorio è il fil rouge che cerca di legare le mie azioni, sempre condivise».