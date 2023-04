PORTO SAN GIORGIO - Potenziamento del servizio bus navetta per l’estate. È la richiesta lanciata su una chat degli operatori balneari. Gli operatori della categoria stanno ragionando sulle carenze della città, come i pochi parcheggi a sud, gap al quale hanno pensato di sopperire con un servizio di bus navetta. Non rimane che trovare il modo per finanziarlo e stabilire le modalità di svolgimento del servizio.

Le lamentele



Come emerso nei giorni scorsi, i clienti di alcuni chalet a sud, si sono lamentati degli scarsi parcheggi e della difficoltà incontrata nel trovare posti. Da lì la richiesta che sembrerebbe trovare d’accordo la categoria: «Stavamo pensando di fare le navetta - ha riferito la titolare dello chalet Tropical, Samanta Valori- con punti di raccolta a sud, centro e nord. Potrebbe essere una proposta interessante, se fatta in tempo. Un bus navetta dalla mattina alla mezzanotte sarà senz’altro utile. Sarebbe una nuova abitudine per noi e per i turisti».

Per guardare al futuro e avere una visione più green di città, bisogna pensare in questi termini e attivarsi e questo i balneari lo hanno compreso. A spiegarlo Romano Montagnoli, vice presidente del sindacato balneari che sul bus navetta ha spiegato: «Quest’idea nasce dalla necessità di alcune zone di avere un maggior numero di parcheggi. Stiamo valutando di mettere in piedi un servizio di questo tipo. Si tratterebbe sempre di un servizio pubblico, quindi con costi alti. È un progetto che si potrebbe realizzare tassandoci, chiedendo un contributo al comune. Poi naturalmente, più sarà alto il contributo e meglio sarà. Per ora abbiamo quest’idea embrionale. Se ce la facessimo, sarebbe una bella idea da mettere in pratica. Dai nostri gruppi è partito questo sondaggio, per vedere chi era d’accordo».



Le ipotesi



Il progetto è tutto da costruire. «Vaglieremo le varie ipotesi -ha chiarito Montagnoli- e sentiremo le varie aziende dei trasporti per qualche preventivo. Molto dipenderà dai costi. Stabiliti quelli, valuteremo se sarà possibile introdurre il servizio tutti i giorni, nei weekend o solo nei mesi centrali dell’estate ma serve la condivisione da parte di tutti».



La pulizia dello spiaggia



L’operato del Comune è di aiuto alla partenza della stagione. «È iniziata 10 giorni fa la pulizia della spiaggia - ha ricordato Montagnoli- rispettando il calendario delle date adeguate all’accoglienza dei turisti, come fatto del resto anche gli scorsi anni». A Pasqua, nonostante il clima sfavorevole «la ristorazione ha retto con una bella percentuale di occupazione. Chi ha voluto ha potuto lavorare». Sul discorso erosione «possiamo dirci relativamente tranquilli - ha ammesso Montagnoli - da un po’ di anni. Sappiamo che sono stati disposti altri investimenti. Siamo d’accordo sul fatto di fare qualcosa ogni anno. Le scogliere hanno bisogno di manutenzione continua, poi s’interviene sulle criticità, sperando di non arrivare alle emergenze. Per cui, avanti così con la strada intrapresa e da continuare».