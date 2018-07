Commercio abusivo maxi sequestro di merce sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIROGIO - Lotta al commercio abusivo: la Polizia municipale sequestra sul lungomare centinaia di articoli destinati alla vendita. Personale in borghese del Comando di Pulizia municipale guidato dal Giovanni Paris, con il supporto di una pattuglia di agenti in divisa, ha svolto operazioni di controllo e sequestro sul lungomare. Dopo le opportune verifiche sono stati recuperati centinaia di prodotti (braccialetti, occhiali da sole, cappellini, borse da spiaggia ed altri oggetti destinati alla vendita). Il contrasto al commercio abusivo ha riguardato varie zone della città. Gli agenti hanno rinvenuto merce presumibilmente abbandonata a nord, mentre a sud hanno provveduto ad effettuare controlli e sequestri. Buona parte dei prodotti è stata rinvenuta in zainetti, borse ed espositori.