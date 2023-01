PORTO SAN GIORGIO - Nuova circolazione per il lungomare di Porto San Giorgio. Ultimi aggiustamenti ma c’è chi continua ad imboccare il lungomare contromano. L’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità, Lauro Salvatelli: «Nessun problema grave ci è stato segnalato per il momento».





Nel frattempo, qualche auto che sfugge ai divieti e percorre il lungomare nel senso opposto alla circolazione vigente, ancora c’è, soprattutto la sera complice il buio. È stato un cambiamento epocale, quello messo in atto con tutte le precauzioni del caso a partire dal 10 gennaio, con una campagna informativa di tutto rispetto che in tempo utile dovrebbe essere riuscita a raggiungere, se non tutta la popolazione, buona parte di essa con volantini, messaggi social e fonica durante il weekend antecedente alla messa in pratica. La grossa preoccupazione, da parte dell’amministrazione era relativa alla sicurezza, soprattutto durante la messa in atto del cambio di senso di circolazione e contestualmente alla necessità di liberare tutti i parcheggi sul lungomare.



All’atto pratico tutto sembra essere filato liscio, con la sola rimozione forzata di un veicolo. La soluzione, apparsa quasi «indolore» per l’amministrazione non è piaciuta a tutti. Ad esempio i residenti di viale della Vittoria i quali temono ingorghi soprattutto per la stagione estiva quando le auto in circolazione saranno quadruplicate. Lla decisione di ribaltare la viabilità definita -a ragione- come epocale per il lungomare e viale della Vittoria, non è piaciuta a molti. Come era prevedibile. Forse molti ignorano che nel momento in cui, il nuovo progetto del lungomare -a partire dall’installazione della ciclabile- veniva calato sulla città, si poteva fare solo con queste modalità. Uno degli aggiustamenti più recenti è stato il cambio di transito anche per i mezzi pesanti da sud, che potranno imboccare il lungomare fino all’intersezione con via Donizetti:



«Qui -ha spiegato l’assessore alla viabilità Salvatelli- abbiamo fatto la prova appositamente per il passaggio dei mezzi pesanti e abbiamo potuto riscontrare che si trattasse della via più adeguata. La prova è stata fatta, non tanto per adesso che il flusso del traffico in circolazione è inferiore ma proiettando l’esperimento per quando la mole di mezzi pesanti e soprattutto di autobus turistici saranno maggiori.

Va da sé che via Donizetti, sia la via più facile per raggiungere via XX Settembre che è poi una delle strade più ampie che abbiamo in città e che indubbiamente verrà usata ancora di più per attraversare la città e raggiungere il quartiere nord. Via Donizetti si è rivelata la via più agile, a differenza di altre, più complesse e strette, per consentire la deviazione rispetto al lungomare». Gli ultimi aggiustamenti, hanno riguardato il prolungamento del senso unico di circolazione in viale della Vittoria, fino al tratto tra via Trento e via Le Marine, oltre alla riapertura al traffico per immettersi sul lungomare anche da via Piave e via Brennero.