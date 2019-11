Porto San Giorgio, schianto tra 4 auto in galleria sull'A14 "dimezzata": sei persone all'ospedale e lunghe code in autostrada

PORTO SAN GIORGIO - Quattro auto danneggiate e sei persone all’ospedale. È il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio all’interno della galleria dell'autostrada A14 di Porto San Giorgio. Mancavano pochi minuti alle 14 quando i quattro mezzi, che viaggiavano in direzione nord, hanno impattato. Il sinistro è avvenuto in corrispondenza di uno dei tratti autostradali posti sotto sequestro dalla Procura di Avellino, dove la circolazione avviene su un’unica corsia. Probabilmente si è trattato di un tamponamento a catena che ha creato code e rallentamenti.

Allertati dalla centrale operativa del 118 di Ascoli Piceno, sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso della Croce Verde Valdaso e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e l’auto medica della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare. Sei in tutto le persone coinvolte nell’incidente, che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze. Per precauzione, sono state comunque accompagnate al Pronto soccorso di Fermo. Pochi minuti dopo l’impatto, in autostrada si registrava un chilometro di fila in direzione nord.

