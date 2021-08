Scatta la gara per gestire il Palasavelli: le società riconosciute potranno aspirare a valorizzare la struttura

PORTO SAN GIORGIO - Bando per l‘affidamento in concessione del Palasavelli. Nuovo bando per la gestione dell‘impianto di proprietà comunale, in base ad un atto d’indirizzo approvato di recente dalla giunta. La struttura di contrada Santa Vittoria, nonostante le numerose richieste avute da parte delle tante associazioni sportive, rischia di rimanere inutilizzata dopo la sospensione dell’utilizzo da parte del vecchio concessionario.



Anche in seguito alle recenti polemiche manifestate dall’ex assessore allo sport, Valerio Vesprini che aveva fatto notare che fosse un peccato che la struttura restasse così ferma e inutilizzata e con le utenze chiuse e che mancassero strategie di sviluppo per il rilancio della struttura di proprietà comunale, qualcosa si muove attorno all’impianto di pregio che insiste nel comune di Porto San Giorgio. Il Comune si è dunque attivato, per rendere l’impianto produttivo di servizi in linea con le politiche di promozione e incentivazione allo sport avviate dalla stessa Amministrazione. Sono stati così stabiliti gli oneri per il concessionario, con un canone annuo di base di 2 mila euro, così come è stata fissata l’apertura obbligatoria tutti i giorni senza chiusure, per almeno 8 ore continuative al giorno e senza periodi di ferie.

Fra gli oneri a carico del concessionario, ci sono la custodia, la sorveglianza, le utenze, le pulizie i costi di gestione. A carico del concessionario, anche alcuni interventi prioritari per un valore di 15 mila euro. Per almeno 30 giorni all’anno, è previsto l’uso della struttura per manifestazioni da parte del Comune. I criteri per individuare l’offerta più conveniente per il Comune, ai fini dell’affidamento sono: la qualità in rapporto a precedenti gestioni, polizza fideiussoria di un minimo di 15 mila euro, rialzo sul canone minimo posto a base di gara, eventuali migliorie sulla struttura e sui servizi interni. Sono invitate a partecipare alla procedura, società e associazioni sportive riconosciute dal Coni che abbiano interesse a praticare più discipline sportive all’interno dell’impianto.

L’affidamento della concessione avverrà con determina del servizio per lo sport. Il bando prevede un valore stimato dell’attività per 122 mila euro e avrà durata due anni. Nel frattempo bisognerà tornare a pianificare la promozione di eventi sportivi, visto e considerato che da sempre la città punta molto sullo svolgimento di eventi sportivi di livello, anche per tutto l’indotto che viene a crearsi grazie ai movimenti sportivi che arrivano sul territorio e che giovano all’economica di ristoranti e alberghi.

