Autostrada chiusa per una notte per abbattere il ponte lesionato. Semafori "sbloccati" sulla Statale

PORTO SAN GIORGIO - Al via la demolizione del cavalcavia dell'autostrada A14 durante il prossimo weekend. L'intervento verrà avviato sabato 26 settembre, alle ore 21, la demolizione del cavalcavia sull’A/14 n.193 è stato danneggiato in seguito ad un incidente stradale avvenuto lo scorso mese di luglio, quando un rimorchio sul quale viaggiava una gru, è andato fuori strada distruggendo in parte il ponte che si trova tra le uscite di Fermo-Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Il tratto che resterà chiuso dalle 21 di sabato alle 7 di domenica.

Nell’ambito delle attività propedeutiche alla demolizione sarà necessaria, sulla sede autostradale, l’installazione di una segnaletica di deviazione a una corsia in direzione nord che potrà generare rallentamenti di percorrenza di 15-20 minuti. In città, per agevolare il transito dei veicoli, il Comune ha deciso lo sblocco dei semafori agli incroci di viale Buozzi e via Milano alle ore 22 e di via Leopardi alle 21.

