Lo spazzolino green con il foro antimuffa: la creatività degli imprenditori under 40 va in rete e batte il virus

PORTO SAN GIORGIO - Uno spazzolino in bambù, compostabile al 95% e caratterizzato dal foro antimuffa. Si chiama Similsmile ed è il primo di una serie di prodotti dall’anima green ideati da tre giovani del Fermano: Cristian Sabbatini, 39 anni di Sant’Elpidio a Mare, Martina Lucantoni (36) e Gianmarco Biancucci (35) entrambi di Porto San Giorgio.

Lo spazzolino viene venduto solo online all’interno di uno starter kit composto da 4 spazzolini sigillati singolarmente e numerati, 2 metri di cordoncino naturale, una confezione con 30 cotton fioc in bambù e un sacchetto di cotone riutilizzabile ad un prezzo lancio di 16 euro, spedizione compresa. «Il progetto non è nato per fini economici ma per scopi etici» puntualizzano i tre ragazzi, ognuno dei quali è impegnato in altre attività lavorative.

«Oltre l’amicizia, ci lega una spiccata sensibilità per l’ambiente per cui ci siamo chiesti cosa potevamo fare, nel nostro piccolo, per migliorare la situazione ed in particolare il problema dei rifiuti di plastica. E abbiamo iniziato la ricerca di un prodotto che potesse centrare l’obiettivo» affermano Cristian, Martina e Gianmarco che, al termine di un anno di studi e di riunioni all’interno dello spazio di coworking Studio Civico 111, mettono a punto il loro prodotto.

Similsmile è in bambù rivestito di una cera all’acqua che oltre a renderlo impermeabile, evita la formazione di schegge. Le setole, di durezza media, sono di plastica «perché – spiegano ancora i giovani protagonisti dell’iniziativa – l’unica alternativa possibile è l’utilizzo di setole di provenienza animale». Sono infuse al carbone, sbiancante e antibatterico naturale. Lo spazzolino, privato delle setole, può essere gettato nei rifiuti organici. Caratteristica del prodotto è il foro antimuffa situato alla estremità opposta rispetto alle setole. Serve per poter appendere Similsmile ma ha anche una funzione antimuffa visto che spesso, dopo l’uso, lo spazzolino viene riposto in un bicchiere all’interno del quale, giorno dopo giorno, si forma uno strato di acqua. Il prodotto è made in Cina, paese con un’alta disponibilità di bambù.

«Non è una questione di costi. Probabilmente ci sarebbe costato meno produrlo in altre nazioni» chiariscono i tre imprenditori che proseguono: «La ricerca dell’azienda produttrice è durata molti mesi perché volevamo rispettasse tutti i nostri canoni e requisiti, certificati da un ente terzo a cui abbiamo affidato il compito di verificare».

I tre giovani, che si sono autofinanziati per sostenere le spese di ricerca, produzione e lancio del prodotto, seguono la linea della trasparenza e confessano: «Similsmile non è l’unico prodotto di questo tipo sul mercato. I competitor sono molti. Però abbiamo cercato di migliorare i pregi ed eliminare i difetti degli altri». In attesa di conoscere il giudizio del mercato, i tre fermani pensano già allo sviluppo di varie brand extension, prima delle quali potrebbe essere quella dei cotton fioc, prodotti con la stessa filosofia dello spazzolino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA