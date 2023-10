PORTO SAN GIORGIO - «Gli amici me l’avevano detto: finirai per oscurare il sindaco». L’ex vicesindaco Lauro Salvatelli si sfoda dopo il benservito ricevuto dal sindaco Valerio Vesprini e parla di un disegno «più grande» programmato da tempo. La cronologia parte da venerdì scorso alle 12.50 quando è entrato nell’ufficio del sindaco e ne è uscito alle 18.16. Il primo cittadino gli ha detto: dimettiti o ti sfiducio. Sembrava avergli lasciato 48 ore di tempo.

Invece, la decisione era presa, Salvatelli l’ha appreso dalla stampa, mentre l’atto della revoca delle deleghe, gli è stato recapitata martedì alle 11. Dettagli. Come i molti attestati di stima ricevuti dai cittadini, dalla maggioranza ne sono arrivati «forse meno delle dita di una mano». Qualche alert c’era stato, a partire dalle riunioni di giunta per le quali non aveva ricevuto la convocazione. «Venerdì scorso - racconta - sono stato chiamato dal sindaco per un colloquio che pensavo fosse di normale amministrazione. È stato un colloquio durato più di 5 ore. Si è parlato di alcune situazioni in città e nel mentre mi ha manifestato dispiacere per non aver saputo in tempo della mia tessera di FdI. Ho spiegato che nei giorni precedenti lo avevo detto a tutta la maggioranza e che il fatto di saperlo tramite comunicato era stato solo un disguido tecnico, ma che non vedevo quale fosse il problema. Solo negli ultimi 5 minuti di colloquio fiume, il sindaco mi ha chiesto di dimettermi e non ne capivo la motivazione. Secondo lui, è mancata condivisione».

La famiglia

La stessa sera Salvatelli racconta che era «a cena con la mia famiglia e mi sono arrivate le chiamate dagli amici che leggevano sui social della mia sfiducia, come se si trattasse di allontanare un soggetto pericoloso, aprendo uffici comunali di venerdì sera per mandare comunicati stampa». Salvatelli è perplesso sulle modalità: «Ho spiegato che lavoravo anche 12 ore al giorno, tra sopralluoghi e presenza costante, in ufficio, tra la gente e non pensavo che fosse una motivazione tale da sfiduciare un vicesindaco che si stava impegnando. Sono state realizzate, come mia delega, opere per svariati milioni. Nelle prossime settimane saranno approvati altri lavori, come i 700 loculi cimiteriali e il campo polivalente a Pian della Noce. Ora, sono preoccupato che i progetti che ho seguito subiscano rallentamenti». Sulla tessera, spiega: «Non siamo sotto una dittatura in cui non c’è la libertà di prendere una tessera. Il mio impegno per la città continuerà». Pensare che «a luglio, avevamo perso 5 milioni di Pnrr, abbiamo avuto due mesi di proroga solo grazie ad Andrea Agostini. Forse Salvatelli dava fastidio. Ho visto che il sindaco ha dato la delega di vice a uno della Lega e che sono stato sostituito da un consigliere tesserato di FdI. Mi chiedo se la politica chieda solo yesmen».