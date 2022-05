Sacchi di rifiuti portati via dalla spiaggia: i volontari della Lipu ha ripulito un tratto dell’arenile sangiorgese

PORTO SAN GIORGIO - “Aiutiamo il mare” torna sui nostri lidi. La partenza era prevista ieri mattina alle 9.30 in piazzetta Silenzi, dove sono stati distribuiti i sacchetti per la raccolta del materiale. L’iniziativa, è stata organizzata in collaborazione tra il Comune di Porto San Giorgio e la Lipu Fermo, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inquinamento e della tutela del patrimonio ambientale attraverso la raccolta volontaria dei rifiuti abbandonati sulla spiaggia.

Si tratta di un appuntamento che ormai è diventato fisso, che ogni hanno rappresenta una necessità e un’importanza crescenti. Si punta alla sensibilizzazione di adulti e bambini e si finisce davvero per dare un piccolo ma significativo contributo. Un atto concreto e un segnale verso uno dei patrimoni della città.



La spedizione di ieri mattina è partita da lungomare Gramsci centro, dove si è svolta la distribuzione dei sacchetti per la raccolta da parte della Società Sgds Multiservizi che svolge un ruolo non meno importante nella fase di raccolta di tutto il materiale, con un referente presente per tutta la durata della mattinata. Al termine dell’iniziativa, intorno all’ora di pranzo, tutto il materiale raccolto è stato riconsegnato nel punto di partenza e gli innumerevoli sacchi sono stati poi conferito presso l’ecocentro cittadino dagli addetti della Sgds Multiservizi.

