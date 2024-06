PORTO SAN GIORGIO Festa sul lungomare con la Run&Smile che ha portato sul lungomare di Porto San Giorgio oltre 1.500 partecipanti a dimostrazione di come l’evento sia molto sentito fra i podisti. Ma l’occasione per festeggiare è stata doppia, vista la riapertura del tratto sud del lungomare al termine della prima tranche dei lavori. Ora gli operai torneranno al lavoro dopo la bella stagione.

«I partecipanti - sottolinea il sindaco Valerio Vesprini - provenivano da ogni parte della provincia ma anche da fuori provincia per una giornata di festa, divertimento e sano sport. Complimenti agli organizzatori». Sindaco e vice Fabio Senzacqua hanno poi postato le foto dell’appuntamento rimarcando la soddisfazione del Comune per un evento che apre la bella stagione. Il via da piazza Bambinopoli per la gara.

I particolari

C’era la parte podistica competitiva di 10 chilometri valevole anche come campionato regionale assoluti master, ma i podisti (e non podisti) hanno partecipato anche alla corsa non competitiva, sempre di 10 chilometri, per i non tesserati, In programma anche la Referee run gara per gli arbitri, finale di campionato di corsa su strada in tutta Italia con l’ultima tappa a Porto San Giorgio. Fra i partecipanti quelli alla camminata ludico motoria Family Run per 3,5 chilometri. Cuffie wireless e corda con i manici per fare esercizi per la parte del busto. «Per noi - dice ancora Senzaqua - Porto San Giorgio Runners è una società che rende viva la città sotto tanti aspetti, ci teniamo a valorizzare questo evento. La nostra città si presta per questo tipo di evento».

«Tra l’altro con la corsa - aveva rimarcato il primo cittadino in sede di presentazione - si vede la bellezza del nostro territorio. Importante il discorso dell'inclusione sociale per coinvolgere tutti». Ora si può partire con le iniziative legate all’estate. Come abbiamo riferito ieri, i bagnini hanno prestato servizi già nel weekend e ora, dal prossimo fine settimana, saranno al lavoro tutti i giorni.