Mucchio di rifiuti abbandonato in piazza Scattano gli accertamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Un mucchio di rifiuti è stato abbandonato da ignoti nella giornata di sabato all’angolo tra piazza Torino e via Milano. Carta, scatoloni vuoti, sacchetti e buste di plastica, il tutto lasciato a bordo strada, fuori dai bidoni che peraltro sono per vetro e lattine e non per quel genere di rifiuti per i quali c’è il servizio porta a porta o l’Ecocentro. In molti hanno notato la cosa visto che ieri mattina proprio da piazza Torino è partita la tradizionale processione delle Palme.La polizia municipale, su segnalazione dei residenti, ha svolto i primi accertamenti, scattato foto e informato chi di competenza per svolgere indagini accurate sui trasgressori. Su molti scatoloni c’erano scritte in francese, probabilmente contenevano mobilio. Qualcuno che abbia effettuato un trasloco in zona?