PORTO SAN GIORGIO Parcheggi sul lungomare nord, scoppia la protesta. Stando a quanto dicono gli operatori balneari, serve il coinvolgimento di tutti per garantire un buon servizio a chi inizia ad arrivare al mare ma non sa proprio dove mettere l’auto, pur essendoci due aree parcheggio che sono però di proprietà privata. Le prime avvisaglie di questa situazione erano emerse sabato scorso e segnalate dalla nostra testata. Un rebus per i parcheggi a nord, tra auto in sosta al posto dei motorini e relative multe e auto parcheggiate in aree nelle quali non sarebbero dovute essere.

APPROFONDIMENTI SPACCIO Sant'Elpidio a Mare, fugge e abbandona il giubbino con la cocaina: pusher preso grazie ai video IL VOTO Plebiscito per la premier ma a Fermo il Pd va meglio rispetto alla provincia

L’appello

Gli operatori balneari della zona ora protestano, sebbene la loro sia una contestazione pacifica e volta a trovare una soluzione che vada bene per tutti e nel segno della collaborazione. Tra l'altro, non molte settimane fa, era emerso che il Comune si era aggiudicato un finanziamento regionale importante da destinare a un ulteriore servizio di bus navetta. Ormai a metà giugno, con i vacanzieri alle porte della città, viene naturale chiedersi a che punto sia il progetto ma anche dove verrebbe ubicata l'eventuale area di scambio per la navetta. La situazione attuale vede i parcheggi a nord non sistemati e soprattutto inadatti ad accogliere auto.

Il problema

Durante lo scorso weekend, la gente arrivata per andare al mare ha lasciato le auto un po' dove capitava, qualcuno si è addentrato nelle aree private, rimanendo con il dubbio di aver fatto bene o male. Dallo chalet Jolly, il titolare Simone Chahboune ha riferito le lamentele arrivate dai loro primi clienti della stagione: «Noi tutti i giorni accogliamo gente inviperita che ci chiede di fare qualcosa per i parcheggi. Noi siamo i primi ad essere danneggiati. Non si possono più fare i parcheggi a pettine. Così la gente mette l'auto dove capita. L'area che di solito viene presa dal Comune non è stata ancora sistemata e nel terreno adiacente, essendo di un privato, non si può accedere. Almeno, vorremmo sapere, quando verrà aperto questo parcheggio che, di solito, viene concesso al Comune, il quale lo mette poi a disposizione. Siamo anche dotati di sedie per disabili in spiaggia, lavoriamo con le colonie e con i disabili, ma siamo gli unici a non avere un parcheggio per disabili».

Le prospettive

A detta dei balneari, serve un'azione virtuosa per garantire un servizio, coinvolgendo anche i privati. Per il momento, l'auspicio degli operatori è che venga aperta l'area e resa fruibile e che si trovi una soluzione. «Per noi il danno è enorme, quando vedono che il parcheggio è chiuso vanno altrove e non ritornano, cambiano zona. Più che altro serve chiarezza - continua Chahboune -: i clienti non devono arrivare qui e non sapere dove possono parcheggiare. Noi abbiamo anche diversi clienti dall'Umbria. Se non trovano parcheggio vanno verso nord. Gli operatori balneari della zona avevano anche mandato una lettera al Comune a febbraio, in tempo per essere pronti per l'estate». La zona

«Qui a nord, in fatto di parcheggi - chiosa - c'è una situazione troppo vaga e di stress per i nostri clienti. Che senso hanno quei terreni vuoti? Diamo un po' più di sicurezza ed equilibrio a questa zona della città».