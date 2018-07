Rapinano una gioielleria in centro, preso uno dei banditi: due sono in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO- Hanno tentato il colpaccio in gioielleria ma gli è andata male. Uno dei tre banditi è stato bloccato dai carabinieri mentre gli altri due sono in fuga a bordo di un’auto e sono ricercati su tutto il territorio. E’ successo alla gioielleria l’Arte dell’Oro nella centralissima piazza delle Marine a Porto San Giorgio.Erano da poco passate le 18 quando tre banditi hanno fatto irruzione all’interno della gioielleria. Hanno intimato al titolare, Giuseppe Traini, di stare calmo e dopo averlo spinto facendolo cadere a terra hanno arraffato tutti i preziosi a portata di mano e sono usciti dal negozio.Non avevano fatto i conti però con i carabinieri, coordinati dal capitano Roland Peluso, che sono arrivati sul posto tagliando la fuga ai tre banditi e costringendoli a disfarsi del bottino contenuto in alcuni sacchi lasciati in strada dai malviventi. I carabinieri però sono riusciti a bloccare uno dei tre fuggitivi, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le tracce a bordo di un’auto. I militari dell’Arma hanno quindi messo in atto un gigantesco piano di ricerca su tutte le principali arterie di comunicazione per cercare di bloccarli.L’uomo fermato sarebbe un campano di cui non sono state rese note le generalità. Si è saputo solo che dopo il fermo i carabinieri lo hanno subito portato in caserma per essere interrogato.Nel frattempo è iniziato anche l’inventario della merce rubata che è stata subito restituita al titolare della gioielleria, Giuseppe Traini, rimasto visibilmente sotto choc per quanto accaduto.