Tenta la rapina in banca, arrestato il bandito Malori tra i clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Ha tentato la rapina in banca armato di una pistola giocattolo e gli era anche andata bene, ma non ha previsto l'arrivo immediato di una pattuglia di carabinieri che lo ha preso con le mani nel sacco. Un bandito di orgini campame ha fatto irruzione all'interno della filiale sangiorgese della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova e Montecosaro. Ha estratto la pistola e ha intimato ai clienti e dipendenti di stare calmi, poi ha chiesto tutto il contante delle casse. Presi i soldi si stava dileguando quando è arrivata una pattugpia di carabinieri di Monterubiamno e pochi attimi dopo una seconda pattuglia del Nucleo radiomobile di Fermo. L’uomo è stato bloccato. Alcuni clienti che si trovavano in banca al momento della rapina hanno accusato dei malori per lo spavento tanto che si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza per trasportare una persona al pronto soccorso per accertamenti.