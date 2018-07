«Zia apri la porta», due ladre rubano oro e orologi in casa di un'anziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - «Zia, apri la porta» con questo stratagemma due ladre sono riuscite a farsi aprire la porta di casa da una anziana e rupulirla di gioielli e orologi. E' successo in via Petrarca dove una anziana ha sentito chiamare dalla strada, si è affacciata dal balcone e ha visto due donne che chiamandola zia le chiedevano di aprire la porta. L'anziana ha creduto a quelle donne e ha aperto alle due ladre che in pochisismi secondi sono riuscite a ruvare alcuni gioielli e qualche orologio.