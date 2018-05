Minore scappa dopo la piscina Ritrovato: sta bene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Preoccupazione per un 17enne che si era allontanato dalla comunità di cui era ospite nel Maceratese. Il ragazzino, che è di Porto San Giorgio, aveva trascorso la mattina in piscina e poi si era dato alla fuga perchè pare non voleva fare rientro nella comunità.Ieri pomeriggio è stato ritrovato a Camerino: determinante la segnalazione di un uomo che lo ha visto nelle campagne della città ducale. Il ragazzo è stato sottosto ad alcune visite mediche.