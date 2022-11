PORTO SAN GIORGIO - Novità alla parrocchia di Gesù Redentore con nuova sala polifunzionale e punto Caritas. Ormai è tutto pronto per l’inaugurazione della sala multifunzionale e del punto Caritas, presso la parrocchia di Gesù Redentore, quartiere Borgo Rosselli di Porto San Giorgio.



Domani pomeriggio alle 18 ci sarà il taglio del nastro per inaugurare la nuova sala (ricavata dall’ex teatrino della parrocchia) in via Silenzi. Il nuovo spazio, è stato infatti ricavato in seguito alla riqualificazione dell’ex teatrino della parrocchia, attualmente guidata da don Gervasio che un tempo ha anche accolto la chiesa.

All’inaugurazione sono stati invitati l’arcivescovo di Fermo, monsignor Rocco Pennacchio, il sindaco Valerio Vesprini e tutte le autorità civili e militari della città.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a quello che sarà un momento importante per la parrocchia e per tutte le future occasioni d’incontro che potranno svolgersi all’interno di questi nuovi spazi. Specie dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid 19 e alla crisi economica sfociata a seguito del conflitto in Ucraina avere a disposizione punti di riferimento sociale è fondamentale. Al termine della celebrazione e del taglio del nastro della nuova sala, è previsto un banchetto nel piazzale della parrocchia.