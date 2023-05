PORTO SAN GIORGIO - L’amministrazione si concentra sui progetti più importanti. Si va avanti sui programmi ai quali sono stati destinati fondi del Pnrr per 5 milioni, in primis il nuovo lungomare e la casa famiglia. Si lavora per l’investimento, proveniente sempre dai fondi Pnrr, destinato alla casa famiglia per la cifra di un milione di euro per 5 o 6 appartamenti. Gli uffici e i progettisti sono intenti a lavorare al progetto che dovrebbe essere pronto in un paio di settimane. L’intervento consisterà nell’efficientamento energetico, cappotto termico, infissi su una struttura che necessitava di questo tipo di lavori.



«Posso dire - ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli - che essendomi affidato alla Sua di Fermo, la mia intenzione è che la gara abbia, più o meno, tempistiche analoghe al lungomare, quindi speriamo di avere l’assegnazione dei lavori per fine luglio e l’inizio dei lavori per dopo l’estate, massimo per l’inizio dell’autunno. A differenza del lungomare, le procedure dovrebbero essere più snelle per i verificatori del progetto che in questo caso, sono interni agli uffici comunali».

Mentre si è in attesa delle analisi dell’agronomo sulle tamerici, si ragiona sulla scelta del verde da inserire nel progetto del lungomare. Si parla ormai di Alberi di Giuda, nessuno si sbilancia ma la decisione sembra ormai presa. Il progetto di riqualificazione è ormai in fase esecutiva e il verde avrà un ruolo importante. «Nella scheda tecnica si parla - ha precisato Salvatelli - di alberi ad alto fusto ma alla fine puoi scegliere il verde che vuoi. Stiamo aspettando la relazione ufficiale del botanico per poter prendere una decisione definitiva in merito alle tamerici. Noi un’idea ce l’abbiamo già. Nel progetto c’è una relazione di massima sul totale delle piante da inserire. Vedremo cosa dirà il botanico. In modo preliminare, ci è già stato fatto presente che lo stato di alcune piante non era buono e che altre avrebbero dovute essere ripiantumate. Nella prima proposta dei progettisti, sono stati inseriti gli Alberi di Giuda, nelle prossime settimane valuteremo cosa andremo a piantare».

Come indicazione, è stata data quella di utilizzare piante spontanee che crescono nell’ambiente marchigiano, che non abbiano bisogno di grandi potature e manutenzione e che non si ammalino e che dunque siano facili da gestire. Il nuovo sistema d’illuminazione del lungomare, avrà pali doppi a distanza di 20 metri l’uno dall’altro. I dispositivi saranno doppi in quanto le lampade a led da 100 watt illumineranno la strada carrabile a senso unico (ad ovest) mentre lampade da 40 watt illumineranno la ciclabile (a est). Le lampade verranno disposte all’altezza di 8 metri sulla strada e all’altezza di 5 metri sulla ciclabile. Inoltre, la passeggiata sarà corredata anche dall’illuminazione a terra, ovvero dai segnapassi. Non da ultimo, l’assessore Salvatelli, sta portando avanti il discorso della videosorveglianza da applicare al progetto del lungomare fin da subito, per questo sarebbe fondamentale portare la fibra e in prospettiva su tutti i 4 chilometri di lungomare, una questione molto complessa dato che il nuovo progetto di lungomare copre solo un chilometro.